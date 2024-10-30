Захарова прокомментировала задержание российских журналистов в США

«То, что выборы в США — это цирк, об этом уже знают все. Они (журналисты — ред.) прошли все процедуры, получили визы, разрешения, они взяли все эти документы и направились в США», — отметила Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

По ее словам, представителей СМИ задержали в аэропорту и большое количество времени допрашивали, после чего оператору группы отказали в пересечении границы, лишив его визы со ссылкой на «административные резоны». Однако что это значит, до сих пор не ясно. В итоге сотрудник был выдворен с территории США.

«Как к этому относиться? Это же первое, что побуждало Госдепартамент США, Белый дом принимать какие-то меры, делать какие-то заявления, бесконечно всех во всем обвинять. Вот посмотрите, демократия в действии. Где все эти права журналистов?» — добавила представитель МИД России.

Она отметила, что власти США не информировали российское посольство в Вашингтоне о данном инциденте, что лишило дипломатов возможности помочь своим соотечественникам.

Кроме того, допросы российских журналистов на границе США уже давно стали обычным явлением, подчеркнула Захарова. В ответ на это со стороны России также начали практиковаться «беседы о вечном» с представителями американских СМИ при пересечении границы. В результате стали появляться удивленные вопросы от англосаксонских медиа о том, что же произошло.

В этот момент до них стало «доходить», что картинка, которую им показали в Госдепартаменте, существенно отличается от действительности. За заявлениями и завесой, скрывающей притворные слова о защите свободы слова и журналистов, прячется холодный и пренебрежительный взгляд на репортеров тех стран, которых они рассматривают как соперников, пояснила представитель МИД. Они бесцеремонно расправляются с журналистикой, совершенно не обращая внимания на свои собственные «правочеловеческие измерения», как они это называют, заключила Захарова.