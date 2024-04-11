Захарова прокомментировала требование Зеленского принять Украину в союз
Захарова: Евросоюз что-то должно окончательно добить
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в союз. Это станет роковым шагом в разрушении Евросоюза, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По словам Марии Захаровой, в настоящее время Евросоюз находится в коме. Однако какое-то событие должно добить и уничтожить его окончательно.
А принятие киевского режима в Евросоюз может только ускорить этот процесс.
При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что в июне этого года выйдет книга Карин Кнайсель «Реквием по Европе». Это не может быть обычным совпадением.