Захарова прокомментировала новый закон по смене пола в Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала федеральный закон «О самоопределении личности», который ввели в ФРГ 12 апреля.

Захарова уточнила, что согласно новому закону, теперь в Германии можно менять пол раз в год по желанию. Детям до 14 лет при этом необходимо заявление родителей, а после этого возраста люди уже могут сами принимать данное решение.

По ее словам, принятием этого закона было снова «пробито дно».

Представитель МИД задалась вопросом, почему разрешили делать такой выбор только раз в год.

«Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», - заключила Захарова.