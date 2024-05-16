Более 2 тыс будущих мам прошли курсы в «Школе мам» в Королеве

Более 2 тыс будущих мам прошли курсы в «Школе мам» в Королеве, передает пресс-служба администрации городского округа.

Занятия ведут опытные практикующие специалисты — врачи акушеры-гинекологи, неонатологи, психологи, доулы.

Будущим мамам помогают найти ответы на многочисленные вопросы, возникающие в период ожидания ребенка, сформировать ощущение уверенности во время беременности, психологически подготовить к родам, а также учат правильному уходу за новорожденными.

Всего за время работы школы обучение в ней прошли более двух тысяч женщин.

С удовольствием школа при роддоме принимает и будущих пап — в обучении уже приняли участие около 300 мужчин, посетивших занятия вместе с супругами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.