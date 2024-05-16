До основной площадки акции «Лес Будущего» можно доехать на шаттлах Мострансавто

В Подмосковье 18 мая в рамках акции «Лес Будущего» Мострансавто организует работу бесплатных автобусов, которые будут в режиме шаттлов провозить участников мероприятия до центральной площадки, расположенной в этом году вблизи коттеджного поселка «Лыжник» в Дмитровском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Акция проходит в Подмосковье с 2013 года. В ходе мероприятий жители региона сажают деревья в память о родных и близких, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники дорожно-транспортного комплекса также примут активное участие в посадке саженцев.

«Участники акции «Лес Будущего» смогут воспользоваться бесплатными автобусами «Мострансавто», которые будут следовать в режиме шаттлов до места проведения мероприятия. В транспортной работе задействуют семь автобусов, до центральной площадки два автобуса будут следовать от станции МЦД Лобня, а еще пять будут курсировать от парковки, расположенной вблизи места проведения акции», — рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр транспорта Алексей Гержик.

Все автобусы пройдут необходимый предрейсовый контроль: специалисты проверят системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С водителями проведут дополнительные инструктажи по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.

Принять участие в акции могут все желающие, выбрать подходящее место для посадки можно на геопортале Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.