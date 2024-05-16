Глава Люберец вручил ключи от трехкомнатной квартиры многодетной семье

сегодня в 18:52

Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков в рамках реализации государственной программы Московской области «Жилище» торжественно вручил ключи от трехкомнатной квартиры многодетной семье Тупицыных, передает пресс-служба администрации городского округа.

Денис и Светлана воспитывают шестерых детей.

«От всей души поздравляю люберчан! Этот год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи — символично, что такое знаковое событие произошло именно сейчас», — отметил Волков.

Он также торжественно вручил государственные сертификаты для приобретения жилых помещений в собственность трем молодым людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Они смогут самостоятельно выбрать и приобрести понравившееся жилье на территории Московской области. Сертификаты необходимо реализовать в течение двух месяцев. Искренне желаю молодым людям счастья, успехов во всех начинаниях, благополучия! Пусть приобретение жилья станет первым шагом к созданию счастливых семей», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.