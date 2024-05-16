сегодня в 18:52

Еще один украинский беспилотник сбили в небе над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам в стране, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Около 18:00 беспилотник самолетного типа сбили в небе над Белгородской областью.

Также над территорией региона российские военные уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Снаряды удалось сбить с помощью системы противовоздушной обороны.

Российские бойцы нанесли удар «Искандерами» по штабу ВСУ в Харьковской области, удалось ликвидировать 35 офицеров в штабе и еще 20 бойцов, которые охраняли его снаружи.