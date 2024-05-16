Российская армия ударила «Искандерами» по штабу ВСУ в Харьковской области

Российские бойцы нанесли удар «Искандерами» по штабу ВСУ в Харьковской области, удалось ликвидировать 35 офицеров в штабе и еще 20 бойцов, которые охраняли его снаружи, сообщает Mash.

Также в результате удара была уничтожена централизованная система управления ПВО ВСУ в регионе.

При помощи русской ракеты накрыли располагу 302-го украинского зенитного полка, которую прятали рядом с сельхозпредприятием на краю леса в районе села Старая Водолага. Оттуда ВСУ предпринимали попытки сбивать российские самолеты, в том числе и над Белгородской областью.

В этом же месте планировали удар по Ил-76 с украинскими военнопленными над Белгородом в январе этого года. Тогда погибло 74 человека.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.