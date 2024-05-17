сегодня в 20:18

Захарова прокомментировала акт цензуры ЕС в отношении российских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала акт цензуры ЕС в отношении российских СМИ. В список СМИ попали под ограничения РИА «Новости», «Известия» и «Российская газета», сообщает пресс-служба МИД РФ .

Данные средства массовой информации должны прекратить распространение контента на пространстве ЕС.

Основой такого нарушения прав на свободный доступ к информации и попыток замолчать правду лежат исключительно политические мотивы.

МИД России рассматривает данный шаг практикой политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альткрнативных западным точек зрения.

Такие шаги не останутся без реакции российской стороны. Россия примет ответные меры.