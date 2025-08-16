Захарова порекомендовала «коалиции желающих» прихватить на саммит салфетки

сегодня в 18:29

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с британским премьером Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 17 августа организуют по видеосвязи еще одно заседание «коалиции желающих». Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила, что им нужно взять некоторые предметы на встречу.

«Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы», — написала она.

Захарова намекнула на опубликованное видео Associated Press, снятое в купе поезда, где 10 мая ехали в Киев Мерц, Макрон, Стармер и премьер Польши Дональд Туск. Там они собирались поучаствовать в так называемой «коалиции желающих».

На записи видно, что на столе перед Макроном находился странный предмет белого цвета, похожий на сверток или комок бумаги. Перед Мерцем лежала вещь, напоминающая палочку или ложку.

Когда политики увидели камеры, постарались быстро спрятать вещи. Пользователи соцсети Х допустили, что западные лидеры могли прятать кокаин. Ложка, предположительно, была нужна для его употребления.

Затем Елисейский дворец сказал, что белый предмет — якобы обычная бумажная салфетка.