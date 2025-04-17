Захарова ответила на вероятную поставку ракет Taurus Украине

Захарова: удары ракет Taurus по РФ расценят как участие Германии в конфликте

Удары немецких крылатых ракет Taurus по российским объектам будут расцениваться как участие Германии в конфликте на стороне Украины, заявила офпред МИД России Мария Захарова. Ранее в Берлине допустили, что снабдят Киев этим оружием, сообщает РИА Новости .

Лидер блока ХДС/ХСС и предполагаемый будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью ARD заявлял, что Берлин может передать Taurus для ВСУ, если поставку согласуют с европейскими партнерами. Вместе с тем глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял о наличии «множества аргументов» против такого шага.

Мария Захарова отметила, что в качестве цели для удара Taurus «Мерц уверенно обозначал Крымский мост». Спикер дипведомства также подчеркнула, что украинские войска не смогут использовать немецкие ракеты без помощи военных Бундесвера.

«Все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии», — предупредила Захарова.