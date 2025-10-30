Захарова отреагировала на угрозу арестовать Путина

Угрозы Польши арестовать российского президента Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) не соотносятся с международным правом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она ответила на слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о том, что самолет главы РФ могут посадить в Польше по требованию МУС, сообщает Lenta.ru .

«Как заявления Сикорского, извините, вообще соотносятся с международным правом?» — ответила дипломат.

Захарова подчеркнула, что «брюссельская бюрократия» поддерживает и защищает суд в Гааге, несмотря на заявления самих европейских стран. По мнению спикера дипведомства России, Запад использует МУС для «сохранения неоколониального влияния» на Глобальный Юг.

В Кремле заявляли, что ордер МУС на арест Владимира Путина лишен юридической силы. Россия, как и США, Китай и другие крупные державы, не ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда и не признает юрисдикцию инстанции.

