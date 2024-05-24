Захарова объяснила, зачем российского посла в Армении вызвали в Москву

МИД РФ: посол России в Армении получил вызов в Москву для консультации

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала вызов посла РФ в Армении Сергея Копыркина в Москвы, сообщает пресс-служба ведомства .

Копыркин получил официальный вызов в столицу России 24 мая.

«24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций», — уточнила дипломат.

При этом тема консультации на данный момент не уточняется. Как долго Копыркин пробудет в Москве, неизвестно.

В конце марта 2024 года Сергей Копыркин комментировал размещение российских военнослужащих вдоль границы Армении и Азербайджана. По его словам, Армения не решилась узаконить в правовом отношении размещение наблюдательных постов из России на приграничной территории.