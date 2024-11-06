Захарова о поздравившем Трампа Зеленском: ласковое дитя двух мамок сосет

Офпред МИД России Мария Захарова отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского, поздравившего Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. В своем Telegram-канале она высмеяла поздравление политика.

Дипломат привела слова Зеленского о том, что он ценит позицию Трампа «мир через силу» в вопросе международных дел. По его мнению, именно такой подход «реально приблизит справедливый мир» на Украине. Сам Киев, по словам Зеленского, надеется на мощную двухпартийную поддержку в США.

«Подпись „Ваш Володимир — Бурисма- Зеленский“. Как говорит народная мудрость, ласковое дитя двух мамок сосет», — прокомментировала Захарова.

Подсчет голосов за кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис продолжается. Официально победитель президентской гонки пока не объявлялся.

Между в Кремле ответили, поздравит ли президент России Владимир Путин Дональда Трампа, если тот победит на выборах.