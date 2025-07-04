Российский Подольск и белорусский Борисов подписали побратимское соглашение в День независимости Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Традиционно в этот день Борисов посещают делегации из городов-побратимов, чтобы поздравить борисовчан с праздником и принять участие в торжественных мероприятиях. В этом году приехали представители Подольска, Нижней Тавды, Малоярославца, Петушков и Богородского городского округа.

Подольскую делегацию возглавил первый заместитель главы округа Владимир Кравцов. Во время визита Кравцов и председатель Борисовского райисполкома Николай Карпович подписали соглашение о побратимских отношениях.

«Администрация Городского округа Подольск не в первый раз взаимодействует с городом Борисов, и теперь наше взаимодействие станет более продуктивным», — сказал Кравцов.

Кравцов поздравил братский славянский народ Беларуси с праздником и пожелал счастья, процветания и мира.

Города-побратимы — это города, между которыми установлены дружественные связи с целью развития сотрудничества в области экономики, культуры, образования и спорта. Соглашения о побратимстве обычно включают в себя обмен опытом, организацию совместных мероприятий и проектов,

День независимости Беларуси отмечают ежегодно 3 июля в день освобождения Красной армией Минска от фашистской оккупации в 1944 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.