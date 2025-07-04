Круглый стол с семьями участников СВО прошел в Мытищах

В рамках партийного проекта «Крепкая семья» в библиотеке имени Дмитрия Кедрина прошла теплая и душевная встреча с родными мытищинских защитников — участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Встреча прошла в формате открытого диалога, в ходе которого родные и близкие участников СВО смогли поделиться своими переживаниями, задать интересующие их вопросы и получить необходимую информацию. Глава городского округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая отметила, что главная задача таких встреч — это окружить заботой и показать родным бойцов, что они не одни. «Медицинская и юридическая помощь, отправка гуманитарных грузов, устройство детей в образовательные учреждения, даже самые простые бытовые проблемы — мы готовы оказать содействие во всем», — сказала Юлия Купецкая. На текущей встрече присутствовали и бойцы, которые сейчас находятся в отпуске. Ребята попросили помочь с прохождением профильных медицинских специалистов и оказанием гуманитарной помощи. Юлия Купецкая заверила, что все озвученные вопросы взяты на контроль и будут решены в ближайшее время. Встреча в библиотеке имени Дмитрия Кедрина стала еще одним свидетельством того, что партия «Единая Россия» не остается в стороне от проблем своих граждан и делает все возможное для поддержки тех, кто в ней нуждается. Родные бойцов выразили благодарность за организацию мероприятия. Они отметили, что подобные встречи помогают им чувствовать поддержку и уверенность в том, что их близкие находятся под надежным прикрытием. Напоминаем, что по всем вопросам бойцы и их близкие могут обратиться:

Центр поддержки участников СВО и членов их семей: 122 (круглосуточно), 8 (985) 858-38-74, г. Мытищи, ул. Мира, д. 9.

Социальный координатор регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества»: 8 (925) 275-19-73, г. Мытищи, ул. Мира, д. 9.

Мытищинское отделение Ассоциации ветеранов СВО: 8 (901) 744-93-92.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.