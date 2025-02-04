Захарова назвала Зеленского маньяком после его заявлений о ядерном оружии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала Владимира Зеленского маньяком после его требований передать Украине ядерное оружие.

По ее словам, Зеленский «рассматривает планету как объект своих больных фантазий».

«Они же доказывают, что атомные станции для него — это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа», — отметила она.

Ранее Владимир Зеленский предложил дать Киеву ядерное оружие в качестве компенсации за то, что страна не станет членом НАТО.

Зеленский посетовал на то, что вступление в альянс может затянуться на долгие годы. Он заявил журналисту Пирсу Моргану о том, что в таком случае Киеву надо дать «ядерное оружие и ракеты». По его словам, вооружение нужно, чтобы «остановить РФ».