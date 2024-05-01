Европейские чиновники, которые принимают решение о передаче Киеву украинцев призывного возраста являются «редкостными мразями», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram .

«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», — написала она.

Таким образом Захарова ответила на заявление польского вице-премьера и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Он объявил, что ЕС собирается выдавать киевским властям мужчин призывного возраста.

Стороны уже ведут соответствующие обсуждения.