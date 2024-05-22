СМИ: власти Сумской области восстанавливают электроснабжение после ударов ВС РФ
В Сумской области Украины ведется работа по восстановлению электроснабжения, которые было нарушено после ударов российских сил, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство УНИАН.
«Ведется работа по восстановлению электроснабжения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ударам подверглись энергетические объекты в регионе.
Ранее стало известно, что из-за атаки дрона-камикадзе на автомобиль под Белгородом пострадала мирная жительница. Она получила осколочное ранение бедра.