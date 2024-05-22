Генерал Кривонос: Зеленский только играет роль президента

Заявления Зеленского об отсутствии в ВСУ жалоб на нехватку артиллерийских снарядов не являются правдой, а сам он лишь читает заранее заготовленный текст, сказал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой». Его слова приводит РИА Новости .

«Мне бы очень хотелось, чтобы пан Зеленский это повторил в окопе с ребятами во время российского обстрела», — указал военный.

Президент, по словам генерала, не в курсе реального положения дел на фронте. Все слова для публичных заявлений ему пишут другие люди.

«Зеленского постоянно используют. Он не понимает, а мы уже понимаем, что он играет роль президента, он не работает президентом. Вот в чем разница. Ему готовят эти тексты — он говорит», — резюмировал Кривонос.

Власти Украины уже много раз говорили, что в ВСУ существует серьезный дефицит вооружений и боеприпасов. Сам зеленский также признавал, что военные сталкиваются со снарядным голодом.