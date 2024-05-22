Пушков: рейтинг Байдена падает с приближением выборов

Рейтинг американского президента Джо Байдена падает на фоне приближения выборов в Соединенных Штатах, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram .

В настоящее время, по данным IPSOS, он составляет 36%.

«Если этот тренд — потеря 2 проц популярности в месяц — продолжится, то к ноябрьским выборам Байден придет с 26 проц поддержки. С такой цифрой победить будет невозможно», — резюмировал сенатор.

Сегодня у Байдена самый низкий показатель почти за два года. Опрос также показал, что 23% американцев считают наиболее серьезной проблемой в стране состояние экономики. Еще 21% респондентов обеспокоены проблемой политического экстремизма, а 13% — нелегальной миграцией в Соединенных Штатах.