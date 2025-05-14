Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен признали виновной в сокрытии информации о контрактах на закупку вакцинации в пандемию, но фактически никакого наказания она не получила. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это «кривосудием».

Она напомнила, что данное дело расследовали несколько лет. Европейский суд и следствие «блуждали в потемках коррупции и бюрократии».

Но, когда вина фон дер Ляйен была признана, ничего не изменилось. По словам Захаровой, решение суда ЕС не определяет степень ответственности главы ЕК. Оно не предполагает никаких мер наказания.

Оно может лишь служить основанием для новых исков в отношении фон дер Ляйен.

«Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии», — написала Захарова в Telegram-канале.

Обвинения против фон дер Ляйен выдвинули в 2023 году. Ее заподозрили в сокрытии информации о контрактах по закупке вакцин от коронавируса на сумму около 30 млрд евро.