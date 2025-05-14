Фон дер Ляйен признали виновной в сокрытии информации о вакцинации в пандемию

Европейский суд юстиции признал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за сокрытие информации о контрактах по закупке вакцин от коронавируса во время пандемии, сообщает ТАСС .

В 2023 году обвинения против фон дер Ляйен выдвинула газета The New York Times. Ее решение об отказе в публикации смс, где она согласовывала с главой компании Pfizer Альбертом Бурла положения контракта, назвали необоснованным. Речь шла о сумме более чем на 30 млрд евро.

«Суд признал доводы истца обоснованными», — говорится в постановлении.

Ранее Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой ускорения процедуры вступления Украины в состав Евросоюза. Соответствующий призыв был размещен на официальном сайте Еврокомиссии.