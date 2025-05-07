Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить процесс присоединения Украины к ЕС
Глава Еврокомиссии: мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой ускорения процедуры вступления Украины в состав Евросоюза, сообщает RT.
Соответствующий призыв был размещен на официальном сайте Еврокомиссии.
«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее в Брюсселе обсуждалась отставка «токсичной» главы Еврокомиссии.