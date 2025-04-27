Weltwoche: в Брюсселе обсуждают отставку «токсичной» Урсулы фон дер Ляйен

По словам источников, в дипломатических кругах ЕС полагают, что уход фон дер Ляйен мог бы «разблокировать многие процессы» в объединении.

«На западе — торговый спор с США, на востоке — конфликт на Украине и обострение отношений с Россией (санкции тоже являются формой торговой войны)… продолжается не слишком обнадеживающее противостояние с Китаем», — сообщается в материале.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о кардинальном изменении западного мира после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Политик констатировала, что традиционный трансатлантический альянс в прежнем виде больше не существует, но видит в этом возможность для ЕС укрепить связи с другими регионами.