Weltwoche: в Брюсселе обсуждают отставку «токсичной» Урсулы фон дер Ляйен
Чиновники ЕС хотят отставки «токсичной» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает RT со ссылкой на Die Weltwoche.
По словам источников, в дипломатических кругах ЕС полагают, что уход фон дер Ляйен мог бы «разблокировать многие процессы» в объединении.
«На западе — торговый спор с США, на востоке — конфликт на Украине и обострение отношений с Россией (санкции тоже являются формой торговой войны)… продолжается не слишком обнадеживающее противостояние с Китаем», — сообщается в материале.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о кардинальном изменении западного мира после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Политик констатировала, что традиционный трансатлантический альянс в прежнем виде больше не существует, но видит в этом возможность для ЕС укрепить связи с другими регионами.