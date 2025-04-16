Глава ЕК видит новые возможности в переформатировании глобального порядка

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о кардинальном изменении западного мира после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет «КоммерасантЪ» со ссылкой на интервью газете Zeit.

Политик констатировала, что традиционный трансатлантический альянс в прежнем виде больше не существует, но видит в этом возможность для ЕС укрепить связи с другими регионами.

Новая геополитическая реальность заключается в росте интереса к сотрудничеству с ЕС со стороны стран Азии и Латинской Америки. Увеличивается спрос на «европейскую предсказуемость» как конкурентное преимущество на фоне временной передышки в торговой войне после 90-дневной отсрочки американских пошлин

Фон дер Ляйен выделила две ключевые тенденции — это утрата США роли безусловного лидера Запада и формирование новых альянсов с участием Индии, стран АСЕАН и Латинской Америки.

«Европа становится островком стабильности в мире, где прежние правила больше не работают», — подчеркнула глава ЕК.

Это заявление прозвучало на фоне временного смягчения торговой политики США — 9 апреля Трамп отложил введение 20% пошлин на товары из ЕС.