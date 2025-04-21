Захарова: муниципалитеты России налаживают диалоги с зарубежными странами

Муниципалитеты России помогают налаживать общение с иностранными государствами даже когда блокирован официальный диалог между странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова выступила в ходе II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который проходит в Национальном центре «Россия». Она отметила, что на межгосударственном уровне контакты блокируются, но не партнерами РФ, а третьими странами.

«Муниципалитеты на своем уровне могут находить выходы и интересные возможности для развития. То, о чем сегодня говорили очень многие — это единый дух страны, единая политика страны, она как раз проявляется на уровне муниципалитетов», — объяснила журналистам Захарова.

Форум «Малая Родина — сила России» проходит 21 по 23 апреля. Он объединяет всех глав муниципальных образований страны на основе единых ценностей служения обществу и государству. Всего в форуме поучаствуют около 4 тыс. человек из 89 субъектов РФ.