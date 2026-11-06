Представитель МИД России Мария Захарова заявила о допуске украинских силовиков к контролю границы на территории Молдавии, сославшись на сообщения СМИ, сообщает «Царьград» .

На брифинге Захарова обвинила молдавские власти в милитаризации страны по указаниям Запада и вовлечении ее в военные авантюры. Одним из инструментов этой политики она назвала разрыв связей с Содружеством Независимых Государств. По ее словам, население сопротивляется этому курсу, не желая противостояния с близкими из постсоветских стран.

Дипломат также заявила об ускорении военно-политического сближения Кишинева и Киева. При этом она напомнила, что минувшим летом Украина резко сократила сброс воды из Новоднестровского водохранилища. По словам Захаровой, это привело к беспрецедентному обмелению Днестра — основного источника питьевой воды в Молдавии. После длительных обсуждений Киев увеличил сброс лишь на 20%, а уровень воды остается рекордно низким, отметила она.

Захарова заявила, что Кишинев не отреагировал на действия Киева.

«Очевидно, что торговля суверенитетом стало обыденным делом для молдавских властей», — констатировала она.

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