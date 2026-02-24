Захарова: хочется уточнить, что фон дер Ляйен вкладывает в слово «членство»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале выразила намерение узнать, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая работала гинекологом, вкладывает в слово «членство».

Такими словами Захарова прокомментировала заявление фон дер Ляйен о том, что «Украина уже на пути к членству в ЕС».

По данным, на которые ссылается офпред МИД РФ, глава ЕК также сказала, что «Киев с ошеломляющей скоростью выполняет все реформы для вступления и достиг чрезвычайного прогресса».

После такого заявления Захарова пошутила про фон дер Ляйен, задавшись вопросом о том, как именно та понимает слово «членство».

«Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово „членство“», — написала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС установить дату вступления Украины в блок. Он хочет, чтобы это произошло уже в 2027 году.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.