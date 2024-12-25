«Задушат соратники»: Юрист ответил, что ждет Зеленского после потери власти

Юрист Виталий Серуканов поделился мнением о судьбе президента Украины Владимира Зеленского и его правления в 2025 году, утверждая, что этот год может стать последним для его режима.

По словам Серуканова, в Киеве сейчас существует тревога по поводу того, что будет дальше, хотя правительство продолжает демонстрировать уверенность. Он уверен, что группа рисков и внутренних конфликтов может привести к значительным изменениям в политической структуре страны.

Юрист предположил, что внутри клана Зеленского идет обсуждение возможных сценариев после утраты власти, где некоторые соратники могут сделать выбор в пользу эмиграции — кто в США, кто в Европу. На его взгляд, близость между соратниками и их связи с иностранными кураторами могут сыграть важную роль в будущем каждого из них.

«Есть Ермак, такой серый кардинал, у которого наверняка свой план, а Зеленский понимает, что от него пахнет мертвечиной, и как только он потеряет власть, его же трусами собственными, скорее всего, задушат ближайшие соратники», — заключил юрист в эфире радио Sputnik.