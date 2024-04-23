Задержанный замминистра Тимур Иванов присутствовал на коллегии Минобороны
Задержанный по подозрению во взятке заместитель министра обороны Тимур Иванов присутствовал на коллегии МО РФ под руководством Сергея Шойгу, сообщает РБК.
На это указывают фотографии, которые ведомство опубликовало днем 23 апреля.
Ранее в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до 15 лет заключения.
Также известно, что о задержании замглавы Минобороны РФ уже доложили президенту Владимиру Путину. Министр обороны Сергей Шойгу тоже заранее был поставлен в известность.
Тимур Иванов занимает должность заместителя главы министерства обороны РФ с 2016 года.