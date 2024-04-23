Задержанный замминистра Тимур Иванов присутствовал на коллегии Минобороны

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Задержанный по подозрению во взятке заместитель министра обороны Тимур Иванов присутствовал на коллегии МО РФ под руководством Сергея Шойгу, сообщает РБК .

На это указывают фотографии, которые ведомство опубликовало днем 23 апреля.

Ранее в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до 15 лет заключения.

Также известно, что о задержании замглавы Минобороны РФ уже доложили президенту Владимиру Путину. Министр обороны Сергей Шойгу тоже заранее был поставлен в известность.

Тимур Иванов занимает должность заместителя главы министерства обороны РФ с 2016 года.