Президент США Дональд Трамп планирует возбуждение уголовных дел в отношении президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, сообщает «Царьград» .

Трамп серьезно настроен выступить против Зеленского. Он уже приостановил финансовую помощь Украине, остановив все программы по выделению средств другим государствам, а также лишил финансирования украинские СМИ, которые ранее получали деньги от американских демократов.

Однако давление на киевский режим не ограничивается только этим. Как сообщила украинская общественная активистка Мария Барабаш, команда Трампа в настоящее время готовит около 100 уголовных дел против ключевых фигур Украины. В их числе находится и Зеленский, а также руководитель его офиса Андрей Ермак и другие лица.

«За все будет наказание, и, надеюсь, Зеленский больше никогда не будет кандидатом в президенты», — отметила Барабаш.

После утраты американской поддержки Зеленский посетил Давос в поисках нового союзника. Его аргументы оставались неизменными: Украина нуждается в помощи, иначе Россия после завершения СВО может начать агрессию против Европы. Однако это не привело к спасению его режима.

Согласно слухам, Киев пытался привлечь кого-либо из команды Трампа на выступление президента Украины, предлагая значительное вознаграждение, но никто не согласился.

Существует вероятность, что Трамп действительно дистанцировался от Зеленского, считая его препятствием для мирного процесса. В таком случае дальнейшие переговоры могут проходить без его участия. Либо эта ситуация служит способом давления на Киев, чтобы заставить его отказаться от агрессивной риторики.

На Украине все чаще обсуждается возможность проведения президентских выборов. Политические оппоненты Зеленского, включая экс-президента Петра Порошенко* и нардепа Дмитрия Разумкова, начинают активно действовать. Вариантов два: либо Трамп добьется переговоров с Зеленским, либо потребует досрочных выборов. В любом случае утрата поддержки демократов может означать конец киевского режима.

*Включен в объединение, признанное в РФ экстремистским