Этот гуманитарный период, установленный с 8 по 11 мая, стал уже третьей подобной инициативой Москвы за время специальной военной операции.

Президент Владимир Путин объявил о перемирии ещё 30 апреля. Украинская сторона во главе с Владимиром Зеленским публично отвергла предложение 3 мая.

Минобороны РФ зафиксировало 9 318 случаев нарушения режима прекращения огня.

Это не первый случай, когда Киев игнорирует гуманитарные инициативы Москвы: в январе 2023 года — рождественское перемирие нарушалось ВСУ, в апреле 2025 года — пасхальное перемирие также не было соблюдено.