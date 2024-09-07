За процедурой голосования в Сергиевом Посаде следят областные депутаты

В Сергиево-Посадском городском округе продолжается второй день выборов депутатов в местный муниципальный Совет. На участках работают наблюдатели. Все проходит в штатном режиме. За ходом голосования также следят областные депутаты. На участках побывал Александр Легков, депутат Московской областной Думы, член фракции партии «Единая Россия».

Он пообщался с представителями избирательных комиссий, поинтересовался, как проходит выездная процедура для граждан, не имеющих возможность прийти на участки лично.

Депутату рассказали, что члены комиссий выезжают на дом к людям с инвалидностью и к тем, гражданам, кто по состоянию своего здоровья не может сам прийти на избирательный участок.

«Все организовано по всем правилам. Благодаря сложенной работе выразить свою гражданскую позицию имеют возможность все граждане городского округа», — отметил Александр Легков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.