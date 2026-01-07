WSJ: Рубио заявил, что Трамп намерен купить Гренландию

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считают приоритетным вариантом покупку Гренландии, а не военное вмешательство, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, Рубио заявил об этом 5 января на закрытом заседании, которое было посвящено военной операции в Венесуэле.

В статье также говорится, что в своих публичных заявлениях Трамп и ряд высокопоставленных представителей его администрации не исключают возможности применения военной силы для установления контроля над Гренландией.

4 января супруга заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала в соцсети X изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, сопроводив его подписью «скоро». В ответ на это посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил о тесных союзнических отношениях между Данией и США, подчеркнув, что Копенгаген ожидает полного уважения к территориальной целостности Датского королевства.

Ранее американский президент Дональд Трамп повторно поднял тему о важности установления контроля США над Гренландией, утверждая, что остров играет ключевую роль для обороноспособности страны.

