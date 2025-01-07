WSJ: после бегства Асада Иран вывел основную часть войск из Сирии

Масштабная передислокация иранских сил произошла в Сирии после увольнения президента Башара Асада и его побега из страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на WSJ.

«По словам американских, европейских и арабских официальных лиц, иранские силы по большей части ушли из Сирии после краха в декабре режима сирийского президента Башара Асада», — говорится в публикации.

Значительный контингент иранских военных формирований передислоцировался в различных направлениях. Бойцы «Хезболлы» отступили на территорию Ливана, часть иранского персонала была эвакуирована воздушным путем в Тегеран, а основные силы, включая командный состав КСИР, передислоцировались в иракский город Эль-Каим на границе. До этого момента тысячи проиранских военных были рассредоточены по восточным регионам Сирии и столичному району.

По словам Барбары Лиф, занимающей пост помощника госсекретаря США по ближневосточным вопросам, Сирия превратилась в недружественную для Ирана зону. Это заявление прозвучало в начале недели, подтверждая ранее появившуюся информацию.

Дипломатические источники с Запада сообщали о крупных партиях брошенного военного снаряжения и вооружения, которые иранские силы и их союзники оставили при выводе войск. Часть этого арсенала была впоследствии ликвидирована израильскими силами, другая часть досталась различным террористическим группировкам.

Представители иракской дипломатии, включая посольство в США и иранскую миссию при ООН, воздержались от каких-либо комментариев по данному вопросу.