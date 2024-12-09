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Байден отстранился от управления США в переходный период

Президент США Джо Байден отстранился от управления страной в переходный период передачи полномочий избранному президенту Дональду Трампу, пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Трамп уже фактически определяет политику страны. Он провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже и первым прокомментировал ситуацию в Сирии, указывает издание.

«Байден — одна из самых хромых из всех хромых уток, которые были у демократов. Это огромная упущенная возможность», — цитирует издание высказывание представителя Демпартии.

Трамп одержал победу на президентских выборах, прошедших 5 ноября, опередив своего оппонента Камалу Харрис. Инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.