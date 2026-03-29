WSJ: арсенал Асада отправляли в Колумбию в обмен на кокаин

Организации, ассоциированные с экс-президентом Сирии Башаром Асадом, были вовлечены в операцию по транспортировке вооружений в Колумбию с целью получения наркотиков взамен, об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщает источник, одну из подобных схем пресекли американские правоохранительные органы. В статье указывается, что двоюродный брат Асада Антуан Кассис был арестован американским Управлением по борьбе с наркотиками год назад при попытке переправить 500 кг кокаина в Сирию, которые являлись частью бартерной операции на оружие и военную технику. Сумма соглашения оценивается примерно в 14 миллионов долларов. Поставленные вооружения, среди которых были ракеты Stinger, беспилотные летательные аппараты и гранатометы, имели сирийское происхождение и были первоначально получены от Ирана.

Организация сделки осуществлялась через сети, связанные с ливанской группировкой «Хезболла», которая, как утверждается в публикации, установила постоянный канал между регионами Ближнего Востока и Южной Америки. Механизм охватывал несколько континентов и предполагал проведение финансовых транзакций, включая операции с криптовалютой.

Такие схемы, как отмечает WSJ, долгое время служили одним из методов финансирования для ряда африканских и ближневосточных государств, в том числе Ирана, позволяя им получать средства в условиях действия международных ограничительных мер. В данном случае сирийское вооружение, выведенное из активного использования, предназначалось для колумбийской группировки «Армия национального освобождения» (ELN).

Антуан Кассис в настоящее время находится под следствием в США. В ходе судебного процесса он признал, что непосредственно взаимодействовал с Махером Асадом, братом бывшего сирийского президента, и другими высокопоставленными лицами из военного командования в рамках этого соглашения. Он выплачивал правительству 10 тысяч долларов за каждый килограмм кокаина, импортированного через порт Латакия.

Иные представленные доказательства демонстрируют, что правительство Асада извлекало доход не только из пограничных налогов на наркотические вещества, перемещаемые через сирийскую территорию, но также от производства и распространения каптагона — синтетического психостимулятора.

