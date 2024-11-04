WP: Снайперы и БПЛА обеспечат безопасность выборов в США
К американским выборам привлекут снайперов и дроны для безопасности
Для обеспечения безопасности избирательных участков в США во время выборов президента привлекут снайперов и дроны для безопасности, сообщает RT.
Сверхординарные меры приняты из-за угроз в членов избиркомов и возможными беспорядками.
Как указывает The Washington Post, американские органы правопорядка готовы задействовать специальные подразделения и усиливают уличные патрули.
В Вашингтоне и Неваде задействовали Национальную гвардию для подавления протестов, указано в публикации.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября.