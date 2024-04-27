WION: отсутствие Залужного в публичном пространстве выглядит подозрительно

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный «подозрительным образом» не появляется в публичном пространстве в последнее время, пишет РИА Новости со ссылкой на сюжет индийского канала WION.

Телеведущая напомнила, что экс-главкома собирались назначить послом в Британии, однако в последние две недели он отсутствует в медиаполе. Авторы сюжета высказали предположение, что Залужный мог быть убит вместе с рядом высокопоставленных офицеров.

«Так что же пошло не так? И где Залужный?» — сказано в сюжете.

В феврале Залужного сняли с поста главнокомандующего ВСУ. Это стало крупнейшей перестановкой в военном руководстве страны. Проваленное контрнаступление прошлого лета привело к разногласиям генерала с президентом Зеленским.

Глава государства 8 февраля назначил главкомом ВСУ Александра Сырского. Еще осенью 2022 года СМИ писали о конфликте Зеленского и Залужного. Washington Post указывала, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит заняться политикой.

Позже МИД Украины согласовал кандидатуру экс-главкома на должность поверенного в делах Украины в Великобритании. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Лондон уже также согласовал кандидатуру Залужного.