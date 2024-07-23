WP: Байден выступит с речью, посвященной выходу из предвыборной гонки

По информации издания The Washington Post, действующий президент США Джо Байден выступит с речью, посвященной его решению выйти из предвыборной гонки, сообщает РИА Новости .

Чтобы развеять все сомнения по поводу своего состояния и выхода из предвыборной гонки, Байден решил выступить с речью. Он сделает эту в среду.

О том, что он не будет добиваться переизбрания на пост президента США, Байден сообщил 21 июля, но не дал никаких подробных комментариев. При этом он отметил, что продолжит исполнять свои обязанности до конца срока.

После шокирующего заявления политик пропал с радаров. Он ушел на самоизоляцию из-за коронавируса.

Ранее ведущий американского телеканала потребовал предъявить доказательства того, что Байден действительно жив. Он рекомендовал президенту выступить в прямом эфире.