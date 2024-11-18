Bloomberg опубликовал материал, согласно которому украинские союзники уже начали подталкивать Киев к переговорам с Россией. Утверждается, что президенту страны Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с РФ, сообщает Life.ru .

«Два европейских чиновника заявили, что увеличивается признание того факта, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным (Владимиром, президентом РФ — ред.)», — написало агентство.

Это связано с тем, что союзники Киева стремятся опередить возвращение избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом и предостеречь сокращение поддержки со стороны Штатов.

После снятия ограничений на удары по России Зеленский представил новый проект — «план стойкости» Украины, он состоит из 10 пунктов. Основная идея — поднятие морального духа граждан после победы Трампа на выборах президента США. По мнению экспертов, «план стойкости» также связан с возможными кадровыми перестановками в Белом доме.