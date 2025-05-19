Выяснилось, зачем экс-депутат из Смоленска бежал рядом с машиной Адама Кадырова

Бывший депутат Смоленского горсовета Максим Баранов, объяснил, что во время марш-броска на краповый берет он бежал рядом с автомобилем, которым управлял 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров, из желания преодолеть дистанцию как можно быстрее. По его словам, он спокойно воспринимает критику под видео и даже приветствует ее, сообщает Газета.ru .

17 мая Максим Баранов, бывший смоленский депутат, который осенью отправился на фронт, разместил видео, где запечатлен Адам Кадыров. В ролике видно, как Баранов бежит рядом с американским пикапом Dodge Ram, за рулем которого находится 17-летний сын главы Чечни. На ходу Баранов пожал руку молодому человеку, обратился к нему по имени и отчеству и спросил, планирует ли Адам сдать на краповый берет. Тот ответил уклончиво. В конце ролика показана колонна американских пикапов, возглавляемая автомобилем Кадырова.

«Начнем с того, что бежал я не за машиной Адама Кадырова, а рядом. Взял на себя функцию, как на прошлых сдачах на краповый берет, осветить данное событие в своих социальных сетях. Есть оригинал видео, где ребята из машины Адама Рамзановича, проезжая мимо меня, предлагают подвезти. Но я любезно отказываюсь и поясняю, что лучше сам — бегом пройду дистанцию», — пояснил Баранов.

Он добавил, что после этого Адам Кадыров лично обратился к нему, и они начали беседу. Экс-депутат продолжал двигаться в комфортном для себя темпе, а Адам спокойно ехал на машине. Их скорости просто совпали на время разговора, заявил Баранов. Адам узнал его, так как видел видео бывшего парламентария. По его словам, ему особенно запомнились ролики, посвященные сдаче на краповый берет в 2023 году, когда Муслим Товзаев, нынешний командир батальона имени Шейха Мансура, получил этот символ доблести и мужества. Именно в этом батальоне Баранов и проходил службу во время участия в специальной военной операции, а сам Адам Кадыров является куратором этого батальона, уточнил он.

Критика видеозаписи, на которой он общается на бегу с сыном главы Чечни, его нисколько не беспокоит. Баранов заявил, что у него выработался устойчивый иммунитет к критическим замечаниям. Он приветствует конструктивную и обоснованную критику, а не злобную и насмешливую. У экс-депутата даже есть любимая фраза по этому поводу: «хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем».