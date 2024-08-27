Выборы нового состава Совета депутатов пройдут в Ленинском округе 6, 7 и 8 сентября

В Ленинском городском округе с 6 по 8 сентября жители будут выбирать депутатов в местный Совет депутатов, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Проголосовать за того или иного кандидата можно будет на 72 участковых избирательных комиссиях.

«Дни голосования на выборах депутатов Совета депутатов в нашем округе назначены на 6, 7 и 8 сентября, а участвовать в них смогут все граждане России, имеющие постоянную регистрацию в Ленинском округе, достигшие 18 лет. В округе насчитывается 171 746 тыс. избирателей, и во время голосования будут работать 72 избирательных участка. Голосование будет доступно с 8:00 до 20:00 6, 7 и 8 сентября через электронное голосование или на своем избирательном участке с помощью бумажного бюллетеня», — приводятся в сообщении слова председателя территориальной избирательной комиссии города Видное Ольги Укроповой.

Для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Совет депутатов Ленинского городского округа, которые состоятся с 6 по 8 сентября, нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Заявку на электронное голосование следует подать на портале Госуслуг до 2 сентября включительно, а само голосование пройдет 6, 7 и 8 сентября на портале ДЭГ. На участках голосование пройдет стандартно — нужно прийти с паспортом на свой избирательный участок, где вы постоянно зарегистрированы, предъявить документ, получить бюллетень и проголосовать. Голосовать на участках можно также в течение всех трех дней — 6, 7 и 8 сентября с 8:00 до 20:00.

Напомним, что в Московской области от партии «Единая Россия» выдвинуты 596 кандидатов, от КПРФ — 371 кандидат, от ЛДПР — 288 кандидатов, от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 200 кандидатов. Партия «Новые люди» представлена 101 кандидатом, «Родина» — 47 кандидатами, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 18 кандидатами, РЭП «Зеленые» — 12 кандидатами, «Яблоко» — 10 кандидатами, а партия «Гражданская инициатива» — 7 кандидатами. Еще 166 человек выступают как самовыдвиженцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.