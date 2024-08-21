Выборы депутатов в Курской области отложат, а губернатора выберут досрочно

сегодня в 13:49

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ) в официальном Telegram-канале сообщила, что одобрила перенос выборов депутатов 10 органов местного самоуправления в семи муниципалитетах до момента, пока обстановка в Курской области не станет полностью безопасной для избирателей.

Избирательная комиссия Курской области предложила временно отложить выборы депутатов в семи районах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском и в Льгове.

При этом выборы губернатора Курской области состоятся. Избиратели могут принять в них участие досрочно — в период с 28 августа по 5 сентября.

Основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября. О том, где и во сколько состоятся досрочные выборы губернатора, определят территориальные избирательные комиссии.