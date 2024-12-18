ВЦИОМ: сформировалось рекордное «путинское супербольшинство»

сегодня в 13:00

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил о рекордном уровне консолидации вокруг фигуры президента России Владимира Путина.

«Мы видим расширение базы поддержки президента по итогам выборов марта 2024 года и формирование рекордного по-своему охвату «путинского супербольшинства». Транслируемые президентом в ходе кампании такие ценности, как надежда, гордость, уверенность, попали в яблочко», — сообщил Мамонов на пресс-конференции об основных трендах уходящего года.

Он отметил, что попытки геополитических противников торпедировать поддержку президента не увенчались успехом.

Мамонов добавил, что рейтинг национального лидера остается на стабильно высоком уровне.