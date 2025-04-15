Второй раунд переговоров Ирана и США состоится в Омане

Второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане в субботу, 19 апреля, сообщает РИА Новости .

«В результате консультаций было решено, что второй раунд переговоров продолжится в Омане», — заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в субботу, 19 апреля, в Риме.

Также сообщалось, что в случае, если Соединенные Штаты сделают санкции более мягкими, власти Ирана обещают вернуться к тому уровню обогащения урана, который был в рамках ядерной сделки 2015 года.