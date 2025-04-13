WSJ: Иран скорректирует ядерную программу в случае отмены части санкций США

В случае, если Соединенные Штаты сделают санкции более мягкими, власти Ирана обещают вернуться к тому уровню обогащения урана, который был в рамках ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

В обмен на такой шаг Иран хочет, чтобы ему вернули активы, которые были заморожены за границей.

Также в Тегеране требуют, чтобы Вашингтон перестал оказывать давление на приобретателей нефти у исламской республики в Китае.

Ранее Израиль поддержал дипломатическое решение в Иране по «ливийскому сценарию».