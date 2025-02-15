ВСУ сбили собственный F-16 из-за отсутствия связи

Украинская ПВО сбила истребитель F-16 ВСУ летом 2024 года из-за недокомплекта оборудования системы «свой-чужой», пишет «Лента.ру» со ссылкой на Wall Street Journal.

Самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot, который не смог распознать истребитель.

F-16 не имели на борту оборудования для действия тактической сети Link 16, которая позволяет ПВО определять свои и вражеские летательные аппараты.

По данным издания, истребители не были готовы у работе на Украине из-за чересчур спешной поставки.

Ранее в Раде сообщали о потере F-16 из-за дружественного огня, а не по причине ошибки пилота — именно эту версию выдвигали в ВВС Украины. После инцидента главу ВВС отправили в отставку.