Зеленский уволил командующего ВВС после крушения F-16
Зеленский уволил командующего ВВС Украины Олещука* после крушения F-16
Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука* после крушения американского истребителя F-16, пишут украинские СМИ.
"Уволить Олещука* Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", - говорится в документе на сайте офиса главы государства.
Ранее стало известно, что ВС РФ в Хмельницкой области потерпел крушение первый украинский истребитель F-16.
По одной из версий, боевая машина по ошибке сбита украинским ПВО.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга