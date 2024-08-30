Зеленский уволил командующего ВВС после крушения F-16

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"Уволить Олещука* Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", - говорится в документе на сайте офиса главы государства.

Ранее стало известно, что ВС РФ в Хмельницкой области потерпел крушение первый украинский истребитель F-16.

По одной из версий, боевая машина по ошибке сбита украинским ПВО.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга